Шукають вже третій день: на Закарпатті під час сплаву на саморобному човні зник 17-річний хлопець

Друг потерпілого зумів самостійно врятуватися.
В Закарпатській області зник 17-річний хлопець. Він 21 грудня разом із другом плавав річкою Тисою на саморобному човні.
Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області.
Підлітки 21 грудня вирішили сплавитися річкою Тиса поблизу селища Вишково Хустського району. Раптово щось пішло не так і хлопці опинилися у гірській річці. Однин із них вибрався на берег, інший - загадково зник. Ще в перший день на місце події прибули водолази. Вони обстежують річку в пошуках юнака.
"Вчора рятувальники обстежили русло річки на відстані близько двох кілометрів вниз по течії, але хлопця не знайшли. Пошукові роботи тривають", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, на озері Пісочне біля села Мельники Ковельського району зафіксували перший цієї зими випадок загибелі на кризі. Чоловік провалився і пішов під воду.
Також у Семенівській громаді на Полтавщині 16-річний юнак впав із мосту та провалився під кригу.
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