Шуляк пропонує створити всеукраїнську е-систему для боротьби з корупцією в будівельній галузі

Впровадження єдиної електронної системи для контролю за ключовими процесами будівництва дозволить ефективно боротися з підробленими печатками і експертними звітами, корупцією та іншими махінаціями в галузі будівництва.

Представниця фракції "Слуга народу", голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк зареєструвала у парламенті відповідні законопроєкти.

Під проєктами законів № 5655 та № 5656 про реформування системи містобудівного контролю та нагляду поставили підпис понад 140 народних депутатів з різних фракцій. Це свідчить про підтримку запропонованої реформи, каже Шуляк.

"В основі цих законопроєктів - механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ", - пояснила вона.

Зокрема, пропонується надати замовнику право самостійно реєструвати права на виконання підготовчих і будівельних робіт, якщо всі необхідні документи (такі як право на землю, дотримання містобудівних умов, експертиза тощо) вже занесені до електронної системи або відповідних реєстрів.

Права на початок будівництва реєструватимуть нотаріуси та державні реєстратори речових прав. При тому функцію перевірки проєктної документації на відповідність ДБН та іншим нормам віддадуть спеціалізованим експертним організаціям, для яких окремим законом передбачать підвищену кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність.

Електронна система зможе сама блокувати дії нечесних учасників, які раніше використовували підроблені печатки та експертні звіти. Окремо в проєктах прописані механізми захисту історичних пам’яток.

Шуляк також зазначила, що реформування правил містобудівної діяльності допоможе не лише оздоровити ринок, а й пришвидшити реалізацію програми Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомив раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, цього року в рамках інфраструктурної програми президента буде відбудовано та відремонтовано 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.

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