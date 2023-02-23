Шуляк розповіла, як після завершення війни можна буде отримати відшкодування за пошкоджене житло

Компенсацію в певних випадках можна буде отримати за житло, зруйноване після війни.

Під державні компенсації підпадатимуть деякі житлові будинки та квартири, пошкоджені або знищені після скасування воєнного стану.

Про це у своєму Фейсбук написала голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи законопроект № 7198, який ВР підтримала у другому читанні та в цілому 23 лютого.

"Мова про об’єкти, зруйновані після війни, але внаслідок обставин, пов’язаних із бойовими діями - це, наприклад, замінування або розмінування. В такому разі заява про надання компенсації може бути подана протягом трьох років з дати припинення або скасування воєнного стану", - пояснила нардеп.

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Що стосується об'єктів, зруйнованих під час війни - заявки на компенсації можна подавати під час дії воєнного стану або протягом року після його скасування.

Шуляк також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії. На сьогодні у відповідному Фонді є понад 17 млрд грн, конфіскованих у російського Сбербанку.