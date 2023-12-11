Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги Україні на 120 млн євро – на що підуть кошти

Швеція виділяє Україні 1,4 млрд крон (приблизно 120 млн євро) фінансової допомоги, яка в тому числі піде й на підтримку населення взимку.

Про це пише видання SVT.

Новий пакет підтримки представили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.

"Це найбільша на сьогодні підтримка Україні в рамках двосторонньої допомоги від Швеції" – сказав Крістерссон під час пресконференції.

Більша частина коштів – 900 млн крон (майже 80 млн євро - ред.) – підуть до фонду Світового банку для відновлення України. Зокрема, цей фонд підтримує українську інфраструктуру у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Форселла, саме на це був найбільший запит з боку України. Він також звинуватив РФ в "енергетичному тероризмі" проти України.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано", – сказав міністр Швеції.

Нагадаємо, Зеленського у США прийматиме Байден та запросили на зустріч сенатори – що відомо про важливий візит.

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