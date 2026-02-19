Швеція оголосила масштабний пакет військової допомоги Україні: що передбачено

Прапор Швеції / © pixabay.com

Реклама

Швеція представила один із найбільших пакетів військової підтримки для України. Він спрямований насамперед на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє уряд Швеції.

Що відомо про пакет від Швеції

Пакет, який став уже 21-ю військовою допомогою з початку повномасштабної війни, оцінюється майже у 12,9 млрд шведських крон. Він включає сучасне ППО, довгострокові системи озброєнь, боєприпаси, інноваційні проєкти та навчання для українських військових.

Реклама

Найбільша частина коштів — близько 4,3 млрд крон — спрямована на закупівлю новітнього обладнання для захисту від повітряних загроз. Воно здатне закривати великі території, зокрема критичну інфраструктуру.

Також до пакету входять боєприпаси різного призначення, тренувальні програми та постачання вже переданого обладнання, а також проєкти з розвитку довготривалої боєвої здатності, включно з безпілотними системами.

Швеція наголошує, що підтримка України залишається невід’ємною частиною безпеки Європи, і поставки відповідають пріоритетам, визначеним українською стороною.

Раніше Швеція назвала Росію серйозною та конкретною загрозою національній і регіональній безпеці. Як зазначає розвідка, ризики можуть зростати через нарощування військової активності та гібридні операції Москви. Також попереджають про ризик гібридних атак, саботажу та дестабілізації. Представники НАТО підтвердили важливість зміцнення обороноздатності через загрозу з боку РФ.