Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького

Хоругва Богдана Хмельницького / © скрін з відео

Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Артефакт, виготовлений вручну шведськими майстрами, передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час його візиту до Королівства Швеція.

За словами очільника МЗС, ідеться про важливий крок для повернення української історичної спадщини.

“Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей”, — зазначив Сибіга.

Він додав, що передавання репліки продовжує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо повернення історичних постатей, артефактів і спадщини України.

Оригінальна хоругва була втрачена після битви під Берестечком 1651 року. Згодом, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там століттями.

У МЗС подякували Швеції, Музею шведської армії та шведським майстрам за виготовлення автентичного зразка унікального українського артефакту.

