Швейцарія готова повернути заморожені мільйони Януковича: названо умову

Для повернення в Україну 70 мільйонів швейцарських франків потрібні зміни у судовій системі.

Україна зможе повернути арештовані у Швейцарії кошти колишнього президента Віктора Януковича після того, як відбудуться необхідні зміни у судовій системі.

Про це заявив очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

Швейцарський міністр відзначив позитивні зміни, які відбуваються в судовій системі України, та нагадав, що часу на повернення коштів залишилося небагато — лише три роки.

Ще у 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн) строком на 3 роки, після чого термін дії цього рішення неодноразово продовжували. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

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"Минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення в тому, що відбуваються необхідні процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися", - сказав Ігнаціо Кассіс.

Загалом на закордонних рахунках заблоковано активи ексчиновників часів Януковича на суму 107,19 млн, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків. Арештовані кошти перебувають у таких країнах як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід президенту-втікачу Віктору Януковичу в справі щодо резиденції "Межигір'я".

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