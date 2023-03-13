Швейцарія не планує скорочувати обсяги соціальної допомоги для українських біженців – Держсекретаріат з питань міграції 

Швейцарська Конфедерація не має наміру змінювати розмір виплат на кожного втікача від війни в Україні.

Про це повідомила в коментарі для ТСН.ua в Берні держсекретарка з питань міграції Христина Шранер Бургенер.

За її словами, «українці продовжуватимуть отримувати соцдопомогу в тому ж об’ємі навіть у разі, якщо не зможуть швидко інтегруватися в швейцарське суспільство і самостійно заробляти на життя».

Як відомо, в деяких країна Євросоюзу зараз відбувається суттєве зниження виплат. Водночас Федеральна рада Швейцарії готова зберегти їх за рахунок додаткового кредиту на понад один мільярд швейцарських франків, нещодавно отриманого Державним секретаріатом з питань міграції. На майбутнє в цьому році він готує запит щодо розширеного фінансування.

Уряд продовжить перераховувати кантонам по 1500 тисячі франків на біженця, куди сукупно входить соціальна допомога, вартість медичного страхування, освіти для дітей, транспортні відшкодування, навчання на курсах іноземних мов (німецької, французської, італійської).

Як відомо, кожному біженцю фізично виплачують до 600 франків у середньому щомісяця, залежно від кантону і дорожнечі місця перебування, куди розподіляють українських втікачів. Також варіюються виплати на сім’ю. Чим більший склад родини, тим менше виплат припадає на людину.

Нагадаємо, що українцям радять перевірити закордонні паспорти після того, як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації.

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