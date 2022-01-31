Швидка допомога перекинулася і врізалася у фуру: в Одеській області сталася серйозна ДТП

Швидка допомога перекинулася і врізалася у фуру: в Одеській області сталася серйозна ДТП

Водій іномарки не пропустив автомобіль медиків.

В Одеській області сталася аварія. Карета швидкої допомоги з мигалками рухалася Об'їзною дорогою з боку селища Котовського.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, водій автомобіля Toyota вирішив не пропускати машину медиків і влетів прямо в неї. Від удару карета швидкої допомоги перекинулася і вдарилася об вантажівку.

На місці аварії приїхала ще одна машина "швидкої". Про жертви і постраждалих інформації наразі немає.

ДТП на одеській трасі: авто вилетіло на сусідню смугу - 1 людина загинула, 3 травмовані

Нагадаємо, у Харківській області на страсі "Київ-Харків" сталася смертельна ДТП. Зіткнулися легковик та машина "швидкої".

Читайте також: