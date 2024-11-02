"Швидка" із вагітною потрапила в ДТП і наїхала на пішохода: фото

Вагітна жінка, яка перебувала в салоні спецавтомобіля медичної допомоги тілесних ушкоджень не отримала.

У суботу, 2 листопада, в місті Ніжині Чернігівської області спецавтомобіль швидкої допомоги, який перевозив вагітну жінку, потрапив у ДТП. Після зіткнення з іншим автомобілем “швидка” виїхала на узбіччя, де скоїла наїзд на пішохода та врізалася в дерево.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Аварія сталася близько 11:30 на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України.

Попередньо з’ясовано, що водій автомобіля BMW на перехресті виконував маневр повороту ліворуч на дозволений сигнал світлофора, а в цей час карета “швидкої” рухалася перехрестям на червоне світло світлофора з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

Автомобіль BMW, який не пропустив "швидку" на перехресті / Фото: ГУ Нацполіції в Чернігівській області

На перехресті відбулося зіткнення транспортних засобів, після чого спецавтомобіль медичної допомоги виїхав на ліве узбіччя.

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“З місця ДТП до лікарні доставлено з тілесними ушкодженнями жінку-пішохода, а також фельдшера і водія “швидкої”. Вагітна жінка, яка перебувала в салоні спецавтомобіля медичної допомоги та водій BMW тілесних ушкоджень не отримали”, - повідомили в поліції.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Нагадаємо, на Львівщині цього ж дня сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів один з водіїв загинув, двоє інших – отримали тілесні ушкодження.

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