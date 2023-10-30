"Швидка" не приїхала на виклик: одесит вдарив ножем медика через неприбуття лікарів до його дружини

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який увірвався на станцію швидкої допомоги та вдарив ножем медпрацівника. За його словами, мотивом такого вчинку стало неприбуття карети швидкої допомоги, яку він викликав для дружини.

Про це йдеться у повідомленні головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як правоохоронцям повідомили свідки інциденту, вночі чоловік увірвався до приміщення лікарні та вдарив ножем медичного працівника. Постраждалого госпіталізували з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини та надали необхідну допомогу.

Протягом доби правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився місцевий житель. Чоловіка затримали. У квартирі чоловіка знайшли ніж, яким він скоїв злочин. Предмет скерували на експертизу.

Одеситу повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, який кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від пʼяти до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, днями у центрі Одеси сталася аварія: автівка Infiniti влетіла у вітрину ресторану. Є постраждалі.

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