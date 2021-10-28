"Швидка не забирала і погрожувала поліцією": мешканка Нікополя розповіла, як вона лікувала коронавірус

"Швидка не забирала і погрожувала поліцією": мешканка Нікополя розповіла, як вона лікувала коронавірус

За словами жінки, її не хотіла забирати швидка, а місце у лікарні знайшли лише у сусідньому місті.

У Нікополі Дніпропетровської області у лікарнях немає місць для хворих на коронавірус. Місцевим жителям іноді доводиться звертатися до поліції, щоб їх госпіталізували.

Про це у соцмережі розповіла жителька Нікополя Юлія Зволь, повідомляє Наше місто".

За її словами, на коронавірус захворіла вся її родина, зокрема, й 7-річна дитина. Тиждень вона разом із сином пролежала у Дніпрі. Коли повернулася до Нікополя, її стан погіршився, впала сатурація, частково зникли зір та слух, порушилася координація. Вона викликала швидку.

"Швидка не забирала. Мені погрожували поліцією. Я сперечалася. Включала відео, щоб зафіксувати, що кажуть, бо від кисневого голодування в мене було порушено все: координація рухів, мова, сприйняття інформації, частково зник слух та зір. Довезли до лікарні. Чекала довго. За годину нарахувала 8-10 швидких. Мене прийняли за 3 години. Відправляли додому на домашнє лікування. Я відмовилася та викликала поліцію. Поліція не допомагає та не захищає", - розповіла жінка.

Зрештою її ушпиталили до лікарні в Марганці за 15 км від Нікополя. Як розповіла жінка, там аналогічна ситуація.

"Сусіди вдома вмирають, друзі, близькі, у ковідному відділенні також багато смертей. Швидкі, лікарі, медсестри, санітари носяться цілодобово без сну та їжі в надії врятувати всіх! Пацієнти допомагають медсестрам, бо інакше не можна!", - пише Юлія.

Жінка закликала земляків вакцинуватися, щоб не повторювати її ситуацію.

"Я також не робила вакцинацію, мені було не до неї якось. Але коли переносиш і бачиш усе це, приходиш до висновку, що вакцинація потрібна. Усі відділення забиті літніми людьми. Щоб потім не лежати у ковідному відділенні та не шкодувати, що не вакцинувалися, йдіть і зробіть щеплення. А люди похилого віку, які кажуть: ай, нам навіщо вакцина, все одно вмирати! Якщо не йдете вакцинуватися і швидку не викликайте", — написала Юлія.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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