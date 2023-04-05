Швидкі за півмільйона: фонд "Корабель допомоги" і світовий вугільний трейдер Polska Grupa Importowa Premium Sp z o.o. передали Україні надсучасні "швидкі"

468 000 євро – стільки коштують п’ять нових машин швидкої допомоги, які українським військовим передає фонд “Корабель допомоги”. Ці машини оплатила міжнародна вугільна компанія Polska Grupa Importowa Premium Sp z o.o.

У кожній з них – революційні італійські каталки.

Це “швидкі” класу С, сформовані по найвищих європейських стандартах, точно такі їздять по Франції та Німеччині. Машини знайшли у Хорватії, а свої побажання по медичному обладнанню для них збирали від лікарів з усієї України.

Автомобілі дуже легкі, це особливо важливо для бойових медиків.

Якими будуть нові “швидкі” у Дніпропетровській області?

У п’яти автомобілях, придбаних завдяки Polska Grupa Importowa Premium Sp z o.o. – італійські дефібрилятори RESCUE LIFE 7 AED і компактні апарати ШВЛ Sirio S2/T.

Ще всередині – 45-кілограмові каталки CROSSOVER 10g Self Loading stretcher, їх називають революційними, бо вони витримують 250 кілограмів ваги і мають три позиції з різним кутом нахилу, можуть складатися у крісло, мають кисневий портфель, що важливо для транспортування поранених.

Що маємо зараз?

“Ті носилки, що ми маємо зараз – це дві палки і цупка тканина між ними, у бойових медиків теж часто звичайні каталки”, – говорить директор Томаківської районної лікарні Ігор Грищенко. Одну зі “швидких” фонд разом з донорами вирішили передати в його лікарню, аби допомогти постраждалим у Нікопольському районі.

“У нашому автопарку наймолодша “швидка” 97-го року, найстарша – 88-го. Для військових нові машини – тим паче величезна допомога, я сам був добровольцем у 2014-2015 роках і бачив, скільки “швидких” обстрілює ворог”, – продовжує Ігор.

Скільки “швидких” знищили та пошкодили росіяни?

У Міністерстві охорони здоров’я нещодавно заявили, що з початку великої війни росіяни знищили або захопили 560 «швидких» і пошкодили 1206 медзакладів. Бойові медики розповідають, що всупереч всім міжнародним конвенціям росіяни обстрілюють і стабілізаційні пункти у кількох кілометрах від передової.

Завдяки сучасному медичному обладнанню лікарі зможуть реанімувати поранених прямо в машині швидкої.

До чого тут дніпровський туроператор?

Проєкт допомоги став можливим завдяки незвичайній колаборації міжнародної вугільної компанії та … дніпровського турооператора Itravel, який у 2022-му році відкрив свій благодійний фонд “Корабель допомоги”.

“Ми придбали вже 43 швидкі, тому лікарі почали самі радити потенційним донорам звертатися до нас. Зараз ми вдячні керівнику вугільної компанії Коваленку Дмитру В'ячеславовичу за величезну фінансову допомогу українським лікарям та військовим", – говорить директор фонду Микита Плясов. За його словами, машини шукали у десяти країнах, але знайшли у Хорватії.

Чи складно зараз знаходити “швидкі” для України?

“Зараз у Європі та світі відчувається брак нових швидких. У черзі на них можна простояти навіть півтора роки, але українцям йдуть назустріч”, – пояснює Микита.

У хорватській компанії CIB Commerce говорять, що погодилися приблизно за місяць підібрати і передати машини тільки тому, що вони їдуть в Україну.

Аби зрозуміти, яке найкраще медичне обладнання краще придбати, фонд консультувався з українськими лікарями з різних регіонів.