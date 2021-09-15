Швидкість приголомшлива: Верховна Рада уже отримала проєкт закону про Держбюджет-2022

Законопроєкт надійшов на розгляд керівництву Ради.

У середу, 15 вересня, у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №6000 “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, який цього ж дня було підтримано на засіданні уряду.

Про це стало відомо з опублікованої інформації на сайті українського парламенту.

Самого тексту законопроєкту і супровідних документів наразі не оприлюднили. Відомо, що документ одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня під час засідання погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання