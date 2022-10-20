Швидкий RESTART: які будівельні матеріали потрібні для ремонту пошкодженого війною житла

Повномасштабне вторгнення росії принесло в Україну багато руйнувань та змусило мільйони людей покинути свої домівки аби зберегти життя. Найбільше внаслідок війни постраждала цивільна інфраструктура та житловий фонд. Так, через бойові дії на території нашої держави було пошкоджено понад 120 тисяч приватних будинків та близько 20 тисяч багатоповерхівок і ця кількість, на жаль, щодня зростає, а війна триває. Як і, не дивлячись ні на що, триває повернення до України її громадян.

За різними даними, вже майже 2,5 млн українців повернулось додому, щоб поступово почати відновлювати своє життя, оскільки попри спокій і відсутність повітряних тривог за кордоном, рідна домівка - найдорожче і найцінніше місце для кожної родини. Загалом, майже 93% українців планують повернутись додому і хочуть зробити це якомога швидше.

З чим можуть зіштовхнутись ті, хто вирішив повернутись додому? З високою вірогідністю, вони застануть будинки з легкими та незначними пошкодженнями, або ж страшні руйнування і повністю знищені будівлі. Для переважної більшості відновлення оселі навіть після незначних пошкоджень, є дуже емоційним та важким моментом, в якому хочеться мати більше впевненості в результаті.

Пересічний громадянин, що не мав ніколи відношення до проведення ремонтних робіт, не знає як саме правильно відремонтувати своє помешкання. До того ж, ніхто не хоче мати додатковий стрес з вибором матеріалів, а просто мріє позбавитись слідів війни та відновити свій дім. Не бажаючи занурюватись в проблеми з процесом ремонту, дехто залишає це до кращих часів і вважає, що правильніше дочекатись державних програм з відновлення житла, і тривалий час може продовжувати жити в помешканні з тріщинами чи пошкодженнями від осколків.

Тому питання відновлення житла сьогодні є надзвичайно актуальним і важливим. Але, швидше за все, велике державне відновлення та запуск спеціальних програм з відбудови розпочнуться тільки після повного завершення війни, і українцям потрібно самостійно подбати про пошкоджену оселю та зробити ремонт. Тим більше, що попереду зима та настання холодів.

Але перед цим потрібно зрозуміти, з якими саме наслідками бойових дій ви матимете справу. Так, найчастішими пошкодженнями в будинках, які зазнали та продовжують зазнавати руйнувань внаслідок війни, є:

сліди від обстрілів ;

; пошкодження стін осколками від снарядів та куль;

від снарядів та куль; сліди кіптяви та затоплення від пожеж;

від пожеж; тріщини на стінах ;

; руйнування віконних та дверних відкосів від вибухових хвиль;

від вибухових хвиль; часткове пошкодження системи утеплення.

Тож аби усунути ці пошкодження, утворені внаслідок війни, потрібно раціонально та правильно підібрати будівельні матеріали. Це допоможе уникнути помилок та зекономити час і гроші. Спеціалісти бренду Alpina розробили спеціальну лінійку матеріалів, яка складає цілісну систему для швидкого ремонту RESTART. Вона включає в себе інтер'єрні та фасадні фарби, фінішну і ремонтну шпаклівку, ґрунт, які допоможуть самостійно або з допомогою майстра позбавитись пошкоджень та наслідків воєнних дій, а також стануть легким, тимчасовим та економним рішенням для ремонту інтер'єру та фасаду.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

"Поки продовжуються воєнні дії, напрацьовуються державні механізми з відбудови та відновлення житла, проблема з тимчасовим ремонтом стоїть дуже гостро. Попереду зима і багато хто хоче встигнути відремонтувати пошкодження у своїх домівках. Ми розуміємо, що коштів в гаманцях українців стає все менше і для повноцінного ремонту не вистачить ресурсу, та й розпочинати його немає сенсу, мабуть, поки ще є ризик обстрілів. Ось такий частковий і економний тип відновлення житла, який ми пропонуємо, зараз є дуже вигідним рішенням для пересічного українця. Саме цим ми керувались при розробці лінійки та продуктів, що входять до неї. Доступна ціна, зручна упаковка, зрозумілі і легкі процеси та етапи ремонту стали основними критеріями при створенні лінійки RESTART", - зазначає Вячеслав, фахівець з розвитку фасадних рішень, маркетолог бренду Alpina.

Усі матеріали лінійки Alpina EXPERT RESTART спеціально розділені на зручні набори, що допоможуть вам з легкістю підібрати потрібні матеріали для певного типу пошкоджень. Так, наприклад, найчастіші проблеми з фасадом, такі як тріщини або сліди від осколків на зовнішній стіні, часткове пошкодження утеплення, відновлення зовнішніх відкосів вікон та дверей, легко буде відновити за допомогою шпаклівки ремонтної універсальної та фарби фасадної. Варто зазначити, що в системі швидкого ремонту Alpina EXPERT RESTART універсальна мінеральна шпаклівка може використовуватися як для заповнення тріщин та дефектів, так і як клейовий розчин для приклеювання теплоізоляційних плит, а також як армувальна суміш при відновленні системи утеплення.

Фото: ТСН.ua

Лінійка Alpina EXPERT RESTART також ідеально підходять і для внутрішніх ремонтних робіт. Легко та швидко позбутись тріщин всередині будинку, обробити відкоси після заміни вікон, а також ідеально вирівняти та підготувати поверхню під фарбування всередині приміщення можна за допомогою Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер'єрна в доповненні з ґрунтом глибокого проникнення та фарбою інтер'єрною. Фарба ж ізолююча універсальна допоможе позбутися слідів кіптяви або потопу.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Більше того спеціалісти бренду Alpina розробили рекомендації, де є конкретні покрокові поради, інструкції або відео з чітким та зрозумілим описом кожного з етапів ремонту. Вони допоможуть обрати правильні продукти і, як наслідок, заощадити кошти та прискорити відновлення оселі.

Більш детально з корисними порадами та етапами відновлення ви можете ознайомитися на каналі YouTube або в інструкціях на сайті бренду Alpina.

Програма RESTART дасть вам можливість швидко і якісно відновити ваш дім, подарує затишок та дозволить дочекатись післявоєнної відбудови.

Alpina. І житло стане домом!