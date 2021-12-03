"Швидко і зручно": у "Дії" згенерували вже 11 мільйонів COVID-сертифікатів

"Швидко і зручно": у "Дії" згенерували вже 11 мільйонів COVID-сертифікатів

За словами Федорова, Мінцифри постійно працює над покращенням зручності послуги.

У "Дії" на сьогодні згенерували вже 11 млн міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів.

Про це у пя'тницю, 3 грудня, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Команда Мінцифри останні пів року працює для того, щоб українці могли швидко і зручно отримувати COVID-сертифікати в "Дії". Без черг, додаткових поїздок. Це дозволило уникнути зайвих контактів у чергах і зберегти здоров’я. На сьогодні в "Дії" згенерували 11 млн міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів", - зазначив він.

За його словами, Мінцифри постійно працює над покращенням зручності послуги.

"Якщо ви вже вакцинувалися, але ще не отримали COVID-сертифікат у застосунку "Дія", саме час це зробити. Зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID", - підкреслив міністр.

За його словами, незабаром стартує програма президента України про підтримку українських підприємців.

"Тільки із зеленим сертифікатом у застосунку "Дія" ви зможете отримати 1000 грн та витратити її на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії", - заявив Федоров.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Міністерстві охорони здоров'я озвучили ​​алгоритм дій, який допоможе усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката.

Новини України: COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації тепер діятиме лише 30 днів

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