"Швидко зносилися колії": у Запорізькій ОВА розповіли подробиці підриву бронепотяга РФ в Мелітополі

"Швидко зносилися колії": у Запорізькій ОВА розповіли подробиці підриву бронепотяга РФ в Мелітополі

У Мелітополі Запорізької області на залізниці вчора, 17 травня пролунав вибух.

З'ясувалося, що вибухівкою було пошкоджено колії під російським бронепотягом.

Деталі події розповіли в Запорізькій ОДА.

За інформацією ОВА, російські військові на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залучають залізничників для обслуговування залізничних під’їзних колій. Тим не менш, колії продовжують експлуатувати із перевантаженням, що призводить до їхнього прискореного зношування.

Також читайте В Мелітополі партизани підірвали бронепотяг росіян: рвонуло просто під вагоном з окупантами

"Відтак, унаслідок такої недбалості та за допомоги Руху Опору Запорізької області у Мелітополі з колій зійшов російський бронепотяг. Залізничні вагони, що перевозили особовий склад та боєприпаси, перевернулися, від чого боєкомплект здетонував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

Читайте також: