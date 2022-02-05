"Швидкого й легкого одужання": Зеленський відреагував на COVID в Ердогана

Днями лідери держав зустрічалися у Києві.
Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган захворів на коронавірус.
Пост президента з'явився у його Twitter 5 лютого.
Президент разом з першою леді Оленою Зеленською, побажали швидкого та легкого одужання Ердогану та його дружині Еміне.
"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання", - йдеться дописі глави держави.
Як повідомлялося, Реджеп Тайіп Ердоган у суботу, 5 лютого, повідомив, що захворів на COVID-19. Наразі він почувається добре. До слова, напередодні він перебував з офіційним візитом в Україні.
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