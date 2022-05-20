"Швидше, ніж думають деякі люди": посол Мельник оцінив, коли Україна може вступити до НАТО

Україна може приєднатися до НАТО одразу після закінчення війни.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що Україна показала у цій війні, що може "зробити свій внесок у захист країн НАТО".
Про це він сказав в інтерв'ю RND.
"Путін ламає зуби на сході України і не досягає реальних успіхів. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", - каже Мельник.
Український посол наголошує, що Україна у цій війні показала, що може зробити свій внесок у захист країн НАТО.
"Якби ви запитали наших польських та балтійських друзів, я думаю, що вони проголосували б за нас обома руками. Бо ви знаєте, що Україна була б готова допомогти їм своєю сильною армією в надзвичайній ситуації", - сказав Мельник.
Нагадаємо, спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зі США заявив, що країни НАТО повинні заради власних інтересів надсилати зброю Україні. Адже зараз мета всього Альянсу – захистити один одного від росіян, які вперше за 70 років намагаються "повернутися".
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