Швидкого завершення війни очікувати не варто: командир "Ахіллесу" назвав причини

Юрій Федоренко

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Країнам Заходу не варто сподіватися на швидке завершення війни. НАТО має готуватися довго підтримувати Україну, адже попереду — важка зима, посилення гібридних атак Росії проти Європи та тривала боротьба.

Про це у Facebook написав командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

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Чому війна не закінчиться до зими

Військовослужбовець звернув увагу на позицію заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбриджа Колбі під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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«Крижаний душ для всіх, хто чекав на швидкий мир: представники США закликають готуватися до війни на роки. Цей меседж пролунав із вуст заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбриджа Колбі на 36-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“», — зауважив Федоренко.

Він додав, що ці заяви означають одне: треба готуватися до важкої зими в Україні, посилення гібридних атак РФ проти Європи та розуміти, що чітких термінів закінчення війни немає.

Переговори з Кремлем і позиція НАТО

Коментуючи заклики генсека НАТО Марка Рютте збільшити допомогу Україні, Федоренко назвав висновки західних ЗМІ про провал переговорів із Кремлем занадто категоричними. Він пояснив, що тривала дипломатія завжди вирішує конкретні завдання: обмін полоненими, безпеку в Чорному морі чи тимчасову тишу під час візитів іноземних делегацій.

«Водночас ворог використовуватиме (і використовує) цей механізм для маніпуляцій та проштовхування власних інтересів — до цього теж треба бути готовими», — наголосив військовий.

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Коли можуть початися переговори з РФ

На думку командира, реальний початок мирних переговорів малоймовірний у найближчі кілька місяців. Він наголосив, що Росія зважає лише на силу, а серйозна розмова стане можливою тільки тоді, коли ворог повністю вичерпає свої ресурси та втратить здатність наступати.

На його думку, цей момент наближається, але повільніше, ніж хотілося б. Командир 429-ї бригади підсумував, що перед зимою Захід має посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Юрій Федоренко заявив, що наразі Росія та Україна перебувають у періоді ескалації, однак росіяни не зупиняться, особливо напередодні холодів.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори про закінчення війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня.

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