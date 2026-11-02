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Швидку купили, клініка не працює: хто здійняв скандал із «заручниками» в Петропавлівській Борщагівці
Видання «Слідство.Інфо» викрило «медикиню», яка спровокувала скандал у Петропавлівській Борщагівці.
У Мережі чимало українців звернути увагу на медикиню, яка найактивніше себе вела під час протесту у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. У соцмережах стверджують, що жінка-лікар на Борщагівці, зовсім — не лікар.
Користувачі нібито навіть знайшли її сторінку у соцмережах.
У Мережі припускали, що це зовсім не працівниця «швидкої», а блогерка, а у будівлі нібито знаходиться її родич.
Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було. Зрештою, видання «Слідство. інфо» з’ясувало, що відомо про цю медикиню.
Клініка зареєстрована у Миколаєві
У виданні повідомили, що ця жінка виявилася не власницею клініки, від імені якої виступала.
Йдеться про 49-річну Валентину Молоду. Вона представилася власницею клініки «Мед-Престиж».
За даними YouControl, «Мед-Престиж» зареєстрували 2012 року в Миколаєві. Власником підприємства є громадянин Ізраїлю Михайло Фурман, який раніше мав російське громадянство.
Справжній власник компанії Михайло Фурман заявив «Слідству.Інфо», що Молода не має права представлятися власницею.
У коментарі журналістам чоловік повідомив, що клініка припинила діяльність ще 2023 року, хоча юридично компанію не ліквідували.
За його словами, машина, яка приїхала у Петропавлівську Борщагівку, була продана останньою — у 2024 році.
Чим займається наразі Валентина Молода
Наразі Валентина Молода — власниця клініки пластичної та естетичної хірургії.
За даними YouControl, Молода є засновницею і керівницею ГО «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини», Святошинської районної у місті Києві федерації дзюдо та єдиноборств, ТОВ «Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини „Прайм“», а також засноцею і представницею ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку „Пліч-о-пліч“».
У коментарі виданню начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області Борис Бреус повідомив, що поліцію на місце події викликала саме жінка, яка представилась лікаркою. Саме після цього виник конфлікт і заворушення.
«Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів», — розповів Бреус.
Можемо припустити, що Валентина Молода згодом сама була шокована наслідком своїх дій. На одному з відео видно, що після того, як на місце конфлікту прибув голова ОП Кирило Буданов, Валентина просить з ним поговорити і щось пояснює.
Раніше командувач Нагвардії генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.
Також він показав цих військових на відео і запевнив, що до військовослужбовців не застосовували жодних протиправних дій.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.