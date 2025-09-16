ТСН у соціальних мережах

Швидкий Домашній Інтернет від Київстар за 165 грн/місяць — встигніть підключитися Новини компаній

Швидкий Домашній Інтернет від Київстар за 165 грн/місяць — встигніть підключитися

Спробуйте Гігабіт без доплат і оцініть всі переваги якісного та стабільного Домашнього Інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с — у новому тарифі «Оберіг РІК» від Київстар, всього за 165 грн/місяць.

Гігабіт надає всій родині можливість користуватися інтернетом одночасно. Завантажуйте офлайн-ігри за кілька хвилин та грайте онлайн з мінімальною затримкою, дивіться фільми у високій якості та спілкуйтеся з колегами на відеоконференціях. Працюйте, навчайтеся, надсилайте великі файли й використовуйте смарттехніку — все це зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Якщо покриття гігабітного інтернету доступне за вашою адресою, то Гігабіт підключиться разом із тарифом. 

Що ви отримаєте:

  • У тариф «Оберіг РІК» включений Домашній Інтернет та 1 Суперсила на вибір;

  • Суперсили — це додаткові послуги, наприклад, Гігабіт чи доступ до Київстар ТБ;

  • Вартість тарифу — 1980 гривень на 12 місяців, тобто всього 165 грн/місяць;

  • Послуга Спробуй Гігабіт підключиться автоматично на три місяці без доплат;

  • Продовжіть використовувати Гігабіт за 70 грн/місяць або просто підключіть відповідну Суперсилу.

Вам також будуть доступні додаткові корисні функції — наприклад, можливість зберегти свій тариф, підключені послуги та залишок на рахунку під час переїзду з послугою Зміна адреси. Або Домашній день — послуга, що дає змогу користуватися інтернетом цілий день всього за 25 гривень, навіть якщо у вас не підключений тариф. Хочете перенести оплату за річний тариф на 7 днів уперед? Для цього є Тиждень довіри.

Якщо ви виберете Суперсилу Київстар ТБ, то отримаєте доступ до понад 20000 фільмів, мультфільмів, серіалів та ексклюзивних проєктів, а також понад 420 українських та іноземних телеканалів для перегляду онлайн та в запису. Висока якість, українська озвучка і 5 профілів для всієї родини, щоб кожен міг дивитися своє.

Підключити Домашній Інтернет від Київстар можна безкоштовно — перевірте, чи є покриття за вашою адресою, залиште заявку та почекайте, поки оператор Київстар вам перетелефонує. Майстер прийде найближчим часом або навіть у той самий день, якщо дозамовите послугу Швидке підключення. Київстар надає стабільний та швидкий зв’язок — використовує стійке та надійне оптоволокно, й встановлює джерела безперебійного живлення по всій Україні, щоб інтернет працював навіть тоді, коли світло відсутнє. 

Платіть один раз на рік та користуйтеся інтернетом зі швидкістю до 1 Гбіт/с без обмежень — підключіть «Оберіг РІК» просто зараз за кілька кліків.​​​​​​​

