На якість і обсяг впливають три речі: метраж, ступінь забруднення та кількість предметів на поверхнях. Чим більше “дрібниць” на столах і полицях, тим більше часу йде на перекладання, а не на реальне очищення. Якщо ви замовляєте клінінг у місті Київ, варто одразу визначити зони пріоритету (кухня, санвузол, підлога) та прибрати зайве з відкритих поверхонь — так за 3–5 годин результат буде максимально помітним.

Від чого залежить результат за 3–5 годин

У Києві частий сценарій — квартира з нормальним побутовим забрудненням, але з пилом з вулиці/під’їзду та слідами на кухні й у санвузлі. У такому випадку терміновий клінінг дає швидкий і помітний ефект.

Як підготувати приміщення за 10–15 хвилин

Зібрати дрібні речі з відкритих поверхонь у коробку/пакет.

Забезпечити доступ до підлоги, раковини, плити, унітаза, дзеркал.

Відкрити провітрювання, підготувати місце для інвентарю.

Що реально зробити за 3 години

За 3 години зазвичай закривають базові задачі: прибрати сміття, освіжити пил на доступних поверхнях, помити підлогу та швидко привести до ладу кухню й санвузол у форматі “без глибокої деталізації”. Це оптимально для 1-кімнатної або невеликої 2-кімнатної квартири при середньому забрудненні.

Фокус — на чистоті зон, які одразу помітні: вхід, кухня, санвузол, підлога, дзеркала, робочі поверхні.

Типовий перелік робіт на 3 години

Збір сміття, заміна пакета, прибирання видимих крихт/пилу.

Протирання доступних поверхонь, вимикачів, ручок.

Швидке миття кухонної стільниці, мийки, фартуха “по факту забруднення”.

Санвузол: раковина, унітаз зовні/всередині, дзеркало, протирання плитки в зоні бризок.

Вологе прибирання підлоги у відкритих зонах

Що додається, якщо є 5 годин

За 5 годин можна перейти від “освіжити” до більш системної якості: пройтись по деталях, які часто пропускають у терміновому форматі, і розширити обсяг на складніші зони. Це реалістично для 2–3 кімнат, якщо немає післяремонтного пилу та застарілого жиру.

Додатковий час дає можливість акуратно опрацювати плінтуси, двері, скло та локальні проблемні місця на кухні та у ванній.

Що реально додати до плану на 5 годин

Детальніше прибирання кухні: фасади (зовні), плита, видимі жирові сліди.

Санвузол: краще відпрацювання нальоту на змішувачах і в зоні душу/ванни.

Протирання дверей, наличників, підвіконь, більш уважно — дзеркала та скло.

Пилосос/вологе прибирання підлоги з акцентом на краї та кути (де є доступ).

Що не варто обіцяти в терміновому форматі

Є задачі, які не вкладаються в 3–5 годин без втрати якості. До них відносяться післяремонтні сліди (клей, затирка, цементний наліт), сильний “старий” жир, цвіль, наслідки затоплення або пожежі, а також повна хімчистка меблів.

Правильне рішення — відразу визначити, що робимо “сьогодні”, а що — окремим візитом як генеральне/спеціалізоване прибирання.