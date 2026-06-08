Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна вперше за сім років: яка причина

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Північної Кореї — це його перша поїздка до Пхеньяна за останні сім років. Візит відбувається на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни.

Про це пише Financial Times.

Навіщо Сі Цзіньпін прибув до Кім чен Ина

Очікується, що Сі проведе переговори з північнокорейським лідером уже найближчим часом. Зустріч відбудеться після того, як Кім останніми роками активно зближувався з Росією — як у військовій, так і в економічній сферах.

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Аналітики припускають, що Пекін намагатиметься повернути Пхеньян до діалогу з сусідами та стримати його ядерні амбіції. Водночас у самій КНДР дедалі жорсткіше заявляють про свій статус.

Кім Чен Ин раніше оголосив про «експоненціальне» посилення ядерних сил і назвав відмову від ядерної зброї застарілою ідеєю. Його сестра Кім Йо Чен також наголосила, що ядерний статус країни є «непорушним».

Водночас Пхеньян не виключає переговорів зі США, але лише на власних умовах. У КНДР сигналізують, що готові до діалогу, якщо Вашингтон змінить підхід до питання денуклеаризації.

Експерти зазначають, що нинішній візит Сі має ще одну мету — втримати Північну Корею від надмірного зближення з Росією. Останнім часом Кім активно поглиблює співпрацю з Москвою, зокрема підтримуючи її у війні проти України.

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На цьому тлі Китай прагне зберегти свій вплив на Пхеньян і не допустити, щоб той остаточно змістив баланс у бік Кремля.

Очікується, що під час переговорів сторони також можуть обговорити ситуацію довкола Тайваню, Японії та військову активність США в регіоні.

Раніше у КНДР зробили гучну заяву про ядерну зброю. Так, країна не має наміру відмовлятися від ядерної зброї. Там також прокоментували заяви США про нібито домовленості щодо денуклеаризації, назвавши твердження «хибними». Акцентується, що Вашингтон добре обізнаний із реальною позицією Пхеньяна.

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