Сибіга відповів, чи наполягає Україна на вступі до НАТО під час війни

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО під час війни. Для цього має настати час.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Дипломата запитали про формат членства і застосування статті 5. Міністр констатував, що наразі про це не йдеться.

"Для цього має настати відповідний час", – наголосив він.

Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною. Окремі члени НАТО вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

При цьому він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

Раніше йшлося про те, що єдиною реальною гарантією безпеки для України та стримування подальшої агресії Росії є повноправне членство в НАТО. Наша держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

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