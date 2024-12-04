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Сибіга відповів, чи наполягає Україна на вступі до НАТО під час війни

Сибіга відповів, чи наполягає Україна на вступі до НАТО під час війни

Голова МЗС України Андрій Сибіга / Фото: МЗС України

Стратегічна мета – це вступ до НАТО.

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО під час війни. Для цього має настати час.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Дипломата запитали про формат членства і застосування статті 5. Міністр констатував, що наразі про це не йдеться.

"Для цього має настати відповідний час", – наголосив він.

Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною. Окремі члени НАТО вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

При цьому він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

Раніше йшлося про те, що єдиною реальною гарантією безпеки для України та стримування подальшої агресії Росії є повноправне членство в НАТО. Наша держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

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