Сибіга закликав Польщу надати Україні МіГи: подробиці

Для того, щоб польські МіГ-29 могли бути передані Україні, необхідна допомога партнерів у забезпеченні відповідних умов.

Україна зацікавлена в отриманні польських МіГ-29, але для цього потрібна допомога партнерів у забезпеченні повітряного патрулювання над Польщею.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав він.

Сибіга підкреслив важливість підтримки України в енергетичній сфері перед «важкою зимою». Він зазначив, що сьогоднішні рішення допоможуть мінімізувати можливі ризики.

Він зазначив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року. Він висловив сподівання на паралельне відкриття переговорних кластерів і розраховує на підтримку союзників по ЄС.

Нагадаємо, МЗС України разом з Єврокомісією працює над ініціативами для заохочення українців повернутися додому. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що для реалізації програм ЄС з повернення необхідно спочатку створити відповідні умови в Україні.

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