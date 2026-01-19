Січень показує свій характер: якою буде погода сьогодні

Сьогодні буде холодно / © pexels.com

Сьогодні, 19 січня, в Україні пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця», — сказано в повідомленні.

Температура вдень становитиме -8…13°С, на півдні та південному сході країни буде -5…10°С.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вранці по області місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вдень -8…13°С. У столиці -10…12°С.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.