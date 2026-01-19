ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Січень показує свій характер: якою буде погода сьогодні

У понеділок морози триватимуть, але опади припиняться.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні буде холодно

Сьогодні буде холодно / © pexels.com

Сьогодні, 19 січня, в Україні пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця», — сказано в повідомленні.

Температура вдень становитиме -8…13°С, на півдні та південному сході країни буде -5…10°С.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вранці по області місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вдень -8…13°С. У столиці -10…12°С.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie