"Сідай, бабусю": стареньку жінку врятував з-під обстрілів робот

Евакуація бабусі на Донеччині / © скриншот з відео

На Донеччині за допомогою наземного дрона вдалося врятувати стареньку жінку, яка, утікаючи з-під російських обстрілів, йшла дорогою, що перебувала під вогневим контролем окупантів.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Утікачку, яка до останнього залишалася у своєму будинку в районі ведення бойових дій на Лиманщині, виявили пілоти 60 окрема механізована Інгулецька бригада.

За її порятунок взялися бійці роти безпілотних наземних систем «Cerberus».

Щоб не налякати стареньку жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: «Бабусю, сідай!».

Коли робот успішно евакуював жінку, з’ясувалося, що їй 77 років, 53 із яких вона прожила у власному будинку, який нещодавно зруйнували обстрілами окупанти.

Окрім неї, з-під обстрілів було виведено ще трьох цивільних, які виходили пішки, але повітряні дрони супроводжували їх до точки евакуації.

Бійці 1-го мехбату вивезли людей із зони бойових дій бронеавтомобілем і передали представникам цивільно-військового співробітництва бригади.

Загалом евакуаційна операція тривала чотири години.

Нагадаємо, раніше у Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення розширити території обов’язкової та примусової евакуації населення.