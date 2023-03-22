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"Сиділи на кухні, коли пролунав вибух": мешканець будинку в Запоріжжі - про перші секунди після удару

"Сиділи на кухні, коли пролунав вибух": мешканець будинку в Запоріжжі - про перші секунди після удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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"Сиділи на кухні, коли пролунав вибух": мешканець будинку в Запоріжжі - про перші секунди після удару

Скриншот із відео / Станіслав Стойков

У квартирі повибивало вікна вибуховою хвилею.

Мешканець багатоповерхового будинку в Запоріжжі, куди влучила російська ракета, показав перші секунди в своїй квартирі після вибуху. У момент ракетного удару чоловік разом зі своєю мамою сиділи вдома на кухні. У них повибивало вікна.

Відео волонтер, хірург Станіслав Стойков опублікував у себе в Instagram.

Коли чоловік знімав наслідки вибуху, поблизу пролунав другий. 

"Фарбуватися почала, фарбу перевела", - каже налякана жінка, після чого лунає ще один потужний вибух.

Скриншот із відео / Станіслав Стойков / ©
Скриншот із відео / Станіслав Стойков
Скриншот із відео / Станіслав Стойков / ©
Скриншот із відео / Станіслав Стойков
Скриншот із відео / Станіслав Стойков / ©
Скриншот із відео / Станіслав Стойков
Скриншот із відео / Станіслав Стойков / ©
Скриншот із відео / Станіслав Стойков
Скриншот із відео / Станіслав Стойков / ©
Скриншот із відео / Станіслав Стойков

Нагадаємо, вдень 22 березня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапили дві дев'ятиповерхівки. Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється. Відомо про щонайменше 18 постраждалих, серед них двоє дітей.

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Перегляди
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