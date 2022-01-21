Сидів без їжі і води: у Дніпрі чоловік на 3 дні застряг за диваном

Пенсіонера звільняли родичі та правоохоронці.

У Дніпрі врятували літнього чоловіка, який впав між стіною і диваном і застряг. Старенький у такому положенні перебував 3 дні, доки його не звільнили правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпра.

Зазначається, що вчора, 20 січня, правоохоронці прибули на виклик до однієї з квартир на вулиці Панікахи у Дніпрі. Заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок, а до його квартири він потрапити не може, бо не має ключів.

Родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину.

В одній із кімнат за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг між диваном і стіною і не міг самостійно підвестися.

"Патрульні відтягнули диван та визволили дідуся. Той виглядав дуже виснаженим, тож йому викликали швидку. Лікарі шпиталізували пенсіонера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Чернівцях пес застряг у пластиковій пляшці. Пес налякано бігав і не підпускав до себе людей. Небайдужі викликали зоозахисників, але він вже звідти втік.

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