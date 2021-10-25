Чоловік сидів і читав: у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп

В результаті чого настала смерть, поки невідомо.
У Дніпрі серед білого дня на зупинці громадського транспорту помер чоловік.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія трапилася біля ринку "Видатний" на Донецькому шосе. За словами очевидців, які викликали на місце події "швидку", чоловік сидів на зупинці і читав. У якийсь момент він впав і перестав подавати ознаки життя.
Згодом медики лише констатували смерть громадянина. На вигляд йому було близько 57 років. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.
Нагадаємо, що у Дніпрі помер колишній головний лікар лікарні Мечникова Володимир Павлов. Попередньо, смерть медика наступила через інфаркт.