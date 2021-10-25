Чоловік сидів і читав: у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп

Чоловік сидів і читав: у Дніпрі на зупинці громадського транспорту знайшли труп

В результаті чого настала смерть, поки невідомо.

У Дніпрі серед білого дня на зупинці громадського транспорту помер чоловік.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, подія трапилася біля ринку "Видатний" на Донецькому шосе. За словами очевидців, які викликали на місце події "швидку", чоловік сидів на зупинці і читав. У якийсь момент він впав і перестав подавати ознаки життя.

Згодом медики лише констатували смерть громадянина. На вигляд йому було близько 57 років. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпрі помер колишній головний лікар лікарні Мечникова Володимир Павлов. Попередньо, смерть медика наступила через інфаркт.

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