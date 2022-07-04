Сидів на колії: в Тернопільській області потяг збив на смерть чоловіка з Луганщини

Сидів на колії: в Тернопільській області потяг збив на смерть чоловіка з Луганщини

В селі Великі Бірки Тернопільської області потяг "Рахів-Одеса" переїхав чоловіка.

Внаслідок наїзду потяга потерпілий помер. Загиблим виявився уродженець Луганської області.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

"Повідомлення про те, що потяг збив чоловіка, надійшло на лінію "102" Збаража того ж дня о 23:40 від дирекції залізничних перевезень. Людина, яка телефонувала, сказала, що в селі Великі Бірки поїзді "Рахів-Одеса" переїхав невідомого", - інформують у поліції.

Як з'ясували правоохоронці, загиблий - уродженець Луганської області. В момент наїзду потяга чоловік сидів на рейках.

"Машиніст побачив людину занадто пізно і загальмувати не встиг", - йдеться у повідомленні.

Факт ДТП внесений до ЄРДР відповідно до статті 276 частина 3 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) ККУ.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

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