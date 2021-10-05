Сидів на рейках і не реагував на сигнали машиністів: в Одесі потяг на смерть збив чоловіка

Особистість, а також вік загиблого наразі невідомі.
В Одесі поїзд на смерть збив чоловіка, який сидів на рейках. Машиністи намагалися зупинити потяг, проте він не встиг зменшити швидкість.
Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.
Попередньо, інцидент стався на станції "Одеса-Поїзна". Там потяг, який курсує за маршрутом "Одеса-Ужгород", на смерть збив чоловіка. За словами очевидців, громадянин перебував у нетверезому стані і не реагував на сигнали машиністів. Ті застосували екстрене гальмування, проте поїзд не встиг зупинитися.
Від отриманих травм потерпілий помер на місці. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у поїзді сполученням "Львів-Запоріжжя" нетверезі пасажири чіплялись до попутниці. Ні провідниця, ні начальник потяга їх не вгамували.