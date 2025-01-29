"Сидять дві бабки біля подвір'я": Буданов відреагував на спотворення сенсу його слів

Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував поширення неправдивої інформації у ЗМІ щодо його слів про "загрозу існуванню України" та "необхідність перемовин до літа".

Щоб "проілюструвати" ситуацію він розповів анекдот в коментарі для каналу "Ісландія".

"Я анекдот вам розповім. Старий та всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я, одна іншій каже: "Дивись, пішла, донька в неї шльондра". Друга каже: "Так у неї ж син". Та їй у відповідь: "Ну нехай всім тепер розповідає, що це не так". Оце моя відповідь", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, "Українська правда" опублікувала нібито цитату очільника ГУР Кирила Буданова. Журналісти стверджували, що він попередив, що "до літа" необхідно розпочати мирні перемовини, тому що потім можуть розпочатися процеси, що "загрожуватимуть існуванню України". В парламенті назвали цю заяву вирваною з контексту.

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