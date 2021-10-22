"Сидять" в Інтернеті і говорять по телефону: в Україні вводять нововведення в СІЗО

"Сидять" в Інтернеті і говорять по телефону: в Україні вводять нововведення в СІЗО

Ув'язнені зможуть говорити по телефону і сидіти в Інтернеті, але за гроші.

В українських СІЗО ув'язнені зможуть офіційно користуватися Інтернетом і дзвонити по телефону. 15 хвилин розмови їм обійдуться в 10 гривень.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Так, телефонні розмови в'язнів будуть прослуховуватися, що, переконує міністр, виключає можливість роботи шахрайських "колл-центрів". Користуватися в СІЗО можна буде і Інтернетом. Однак деякі види контенту для в'язнів будуть обмежувати.

Згідно тарифу, телефонні розмови на місяць коштуватимуть 345 гривень, Всесвітня Мережа — 575 гривень.

Введення телефонного та Інтернет зв'язку в слідчих ізоляторах в Мін'юсті пояснюють боротьбою з "контрабандними" телефонами, ресоціалізацією ув'язнених, а також поповненням бюджету спецфонду і забезпеченням дотримання прав людини.

Крім того, це позначиться і на зменшенні фізичних побачень, що "важливо під час пандемії коронавірусу", додав Малюська.

Нагадаємо, що у Харківській області п'яний молодик влаштував погром у "ковідному" відділенні через смерть матері.

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