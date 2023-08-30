"Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах": адвокат вказав на проблеми з мобілізацією

Адвокат Олег Леонтьєв "наїхав" на працівників ТЦК, що вони нібито неохоче йдуть самі на фронт.

Мобілізація в Україні має тривати, оскільки військові, які служать на "нулі", потребують ротації. Водночас для ефективного поповнення лав ЗСУ, потрібно налагодити систему і внести зміни до законодавства.

Таку думку висловив адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв у коментарі виданню "Фокус".

Він звернув увагу на обговорюване у Мережі питання, чому самі працівники ТЦК без бойового досвіду, не йдуть на фронт.

"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників", – висловив свою думку адвокат.

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Також він зауважив, чи доцільно бронювати працівників Нацполіції, співробітників Бюро економічної безпеки, Державної виконавчої служби, працівників органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів.

Також адвокат стверджує, що є заброньовані категорії військовозобов'язаних, які зловживають своїм правом на відстрочку від мобілізації.

"Адвокатська спільнота обурена тим, що в прокурорів є відстрочки, хоча за законом вони не входять до категорії тих, хто має на це право, але їм зробили броні. І ніякий військком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує військкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все – відправляють в окоп. Таких випадків багато", – підсумував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів.

Також глава держави анонсував зміни у роботі ТЦК і СП після звільнення усіх обласних військкомів. Він заявив, що військкоматами мають керувати люди, які пройшли бойові дії.

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