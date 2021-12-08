Сигнал на стримування РФ та деескалацію: Кулеба - про переговори Байдена та Путіна

Сигнал на стримування РФ та деескалацію: Кулеба - про переговори Байдена та Путіна

Також Кулеба привітав спроби США посадити Росію за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним дали можливість "стримати нарощування військ РФ біля українських кордонів".

Про це очільник українського МЗС заявив агентству Reuters у середу, 8 грудня.

Це є перша офіційна реакція України на відеодзвінок між Байденом і Путіним. Також, як повідомляється, Кулеба привітав спроби США посадити Росію за стіл переговорів. Однак він додав, що пріоритетом є розробка пакету стримування для запобігання можливої військової ескалації Росії.

"Сам контакт служить як стримуванням і деескалацією", - прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Все спілкування, яке тривало 2 години, було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Згодом у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за перебігом перемовин лідерів США та Росії і проаналізував перші підсумки другого великого саміту Байдена та Путіна. Про це читайте за цим посиланням.

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