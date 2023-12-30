Сигнали Путіна про "мир": аналітики ISW зробили прогноз після масованої атаки по Україні

Внаслідок масованої ракетної атаки по Україні лише у столиці загинули щонайменше 13 людей. Це свідчить про те, що так звані сигнали Путіна про нібито прагнення до перемовин є дуже ілюзорними.

Такий прогноз зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що Росія запустила по державі близько 158 повітряних цілей під час масованого удару ракетами та дронами.

"ISW послідовно оцінює, що, попри повідомлення про негласні сигнали Путіна щодо його зацікавленості у переговорах про припинення вогню, цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, і які були чітко сформульовані в публічній риториці Кремля, залишаються незмінними", - йдеться у звіті Інституту.

З таким прогнозом погоджуються і західні політики. Зокрема, американський лідер Джо Байден заявив, що Путін прагне "знищити Україну" і "підкорити її народ" - саме про це мають нагадати масовані удари, які завдала Росія по Україні 29 грудня, стверджував Байден.

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Відповідну думку також підтримує уряд Британії та Естонії. Прем'єр-міністр держави Ріші Сунак та глава естонського уряду Кая Каллас казали, що удари РФ по Україні є волевиявленням її бажання знищити свободу, демократію та саму Україну, нагадав Інститут.

Нагадаємо, у Києві до 13 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару зранку 29 грудня. З-під завалів складського приміщення рятувальники дістали чотири тіла.

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