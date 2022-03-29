Сигнали з переговорів можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів - Зеленський

Сигнали з переговорів можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів - Зеленський

ЗСУ, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони країни – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання як народу і як держави.

Оборона України – це завдання зараз №1. А все інше – похідне від цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 29 березня.

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"Саме на такому фундаменті я розглядаю і повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях з представниками Російської Федерації", - уточнив президент.

Зеленський додав, що ворог досі на нашій території, обстріли наших міст продовжуються.

"Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання як народу і як держави. Гарантія, яка реально працює. Так можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику, але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів", - наголосив він.

Президент зазначив, що керівництво держави бачить усі ризики.

"Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди, українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення і за ці вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату, фактам, якщо вони зміняться на нашій землі. Безумовно, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес у тій мірі, в якій це справді від нас залежить", - наголосив він.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на результат.

"Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету, для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету і нашої територіальної цілісності бути не може. І не буде. Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату", - наголосив глава держави.

А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, президент нагадав одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу. "Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України", - підсумував він.

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Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу", член української переговорної делегації Давид Арахамія переконаний, що в української сторони вже достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Росії.

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