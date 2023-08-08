Сила культури: ювелірний дім SOVA презентував колекцію прикрас CULTURE

Нова колекція CULTURE від SOVA відображає силу української культури в ювелірних прикрасах. Колоски з жовтого золота, ніби дозрівали під гарячим серпневим сонцем, вони набули різних форм та вигинів в ювелірних прикрасах. Сережки відтворені у формі кола, злегка зігнутих ліній, а колосок на браслеті відтворює вигин руки та ідеально лягає на зап'ястя. Особливість колекції — брошка у формі колоска з діамантами. Це символ, який століттями живе в історії українців й став уособленням сили української культури.

Аби відобразити силу культури в ювелірних прикрасах, арт-команда SOVA зобразила колоски акцентними, непохитними та сильними. Ще з історії колосок — символ родючої землі, врожаю, хліба, який підтримував родини та цілі покоління. А зараз українська пшениця, як культура, дає життя людям далеко за межами України. Саме це сила культури, яку здатні відчути у всьому світі. Золоті колоски — це нагадування про силу землі, своє коріння та незламне життя, яке завжди проросте, проб’ється.

В колекцію увійшли 8 діамантових прикрас в жовтому золоті — сережки, кольє, браслет, перстні та брошка.