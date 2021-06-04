Сіла за кермо та переїхала: у Вінницькій області жінка на смерть збила свого колишнього співмешканця

На момент ДТП жінка була нетверезою.

У селі Якимівка Оратівської територіальної громади Вінницької області у четвер, 3 червня, 43-річна жінка на смерть збила 50-річного колишнього співмешканця.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

За даними поліції, 43-річна жінка разом із своїм 71-річним співмешканцем на авто повертались додому з дачі. По дорозі жінка побачила свого колишнього 50-річного співмешканця та між ними виник конфлікт. Тоді жінка сіла за кермо автомобіля та переїхала чоловіка. Після цього вона втекла з місця ДТП. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

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Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Винуватиці ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці водійка, яка збила 13-річного хлопця, вийшла на волю під заставу.

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