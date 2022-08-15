"Сили оборони і ЗСУ навіки поховають цю компанію": військовий експерт про обстріл бази "вагнерівців" у Попасній

Українська сторона поки офіційно не підтвердила свою причетність до "зльоту в повітря" штабу окупантів.

Про це в своєку коментарі ТСН зазначив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Є інформація про завдання удару, але вона не підтверджується ані українською стороною офіційно, ані російською. Але якщо це сталося і там постраждала техніка, озброєння і безпосередньо найманці, які коять злочини проти України - це звичайно добре для нас. Ці найманці виконують велику роль. Враховуючи те, що в Росії не починалася мобілізація, хоча є всі ознаки прихованої мобілізації. Для того, аби підтримувати свої наступальні активності Росія досить активно залучає приватну військову компанію "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер") для того аби вони проводили безпосередні наступальні дії проти українських сил. Якщо раніше ваважалося, що до цієї компанії можна було потрапити, пройшовши суворий відбір, то зараз зменшені критерії цього відбору. Була інформація що беруть навіть із місць позбавлення волі", - говорить експерт.

Він додав, що компанія веде активний набір до своїх лав бойовиків з території усього колишнього Радянського союзу. "Вагнерівці" беруть активну участь в боях, де б вони не відбувалися.

"Дуже багато, до речі, їх загинуоло. Вони понесли колосальні втрати - найбільші за часи створення цієї компанії. Впевнений, що Сили оборони і ЗСУ створять їм такі умови, що навіки поховають цю компанію", - резюмував експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, там міг бути їхній ватажок Пригожин.

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