Сили оборони на землі поколошматили окупантів у Мелітополі та Херсоні, а українські пілоти з повітря накидали їм "люлей"

Українські захисники минулої доби добре відпрацювали по місцях скупчення окупантів та ворожої техніки.

знищено ворожі склади, вантажні автомобілі та ЗРК.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В Херсоні, було знищено та виведено з ладу 7 вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

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Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.

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