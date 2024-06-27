Сили оборони продовжують протидіяти спробам ворога просунутися в глибину території України - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 26.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень.

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Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою. Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари - зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Нагадаємо, експерт-міжнародник Євген Добряк спрогнозував, чи може Кім Чен Ин відправити свої військових на війну проти України. На думку експерта, пряме втручання Північної Кореї у війну проти України на боці Російської Федерації, зокрема відправлення північнокорейських військових, може мати летальні наслідки для режиму Кім Чен Ина.

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