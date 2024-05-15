Сили оборони стабілізували ситуацію: Зеленський у зверненні розповів про ситуацію на Харківщині

За його словами, наша сила залежить від кожного солдата, сержанта, офіцера, які безпосередньо перебувають на позиціях.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 15 травня звернувся до українців. Глава держави звернув увагу на ситуацію на фронті.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, на Харківщині в районі міста Вовчанськ тривають захисні дії українських військових. Цього дня Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію.

“Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях. Так само увага всім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що наша сила залежить від кожного солдата, сержанта, офіцера, які безпосередньо перебувають на позиціях.

“Повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани”, – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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