Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

"Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці", - йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл, що на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові відбивають атаки ворога на Харківському та Лиманському напрямках, попри збільшення інтенсивності атак.

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