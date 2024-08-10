Сили оборони вдарили по окупованих газових вишках у Чорному морі

У ніч проти суботи, 10 серпня, Сили оборони України здійснили атаку на окуповані росіянами газовидобувні вишки у Чорному морі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

ВМС України завдали удару по газових вишках “Сиваш” та “Петро Годованець”, які перебували під контролем російських окупантів.

“Петро Годованець” це одна з так званих двох “вишок Бойка”, які Україна закупила в компанії Keppel в 2012 році. Інша, яка називається “Україна”, а також платформа “Таврида” вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР, “ДОЗОР” та інших підрозділів Сил оборони”, - зазначив журналіст.

У повідомленні йдеться, що окупанти використовували вишки у розвідувальних цілях. На них перебувало щонайменше чотири десятки військових.

За попередніми даними, уражені вишки згоріли разом із розвідувальним обладнанням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Удари по окупованих газових вишках у Чорному морі! Все палає! Росіяни у воді!"

Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованому Криму, поблизу Чорноморського, українські розвідники, використовуючи морський дрон MAGURA V5, знищили російський швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець".

Удари по окупованих газових вишках у Чорному морі! Все палає! Росіяни у воді!

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