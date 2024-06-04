Генштаб заявив про ракетні удари по Криму і Росії: потім повідомлення було видалене

Окрім того, Повітряні сили уразили два склади боєприпасів ворога.
У вівторок, 4 червня, українські Сили оборони вдарили ракетами по паромній переправі в тимчасово анексованому Криму та нафтовому терміналі на території Росії.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію було видалено.
"Вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішних ударів по паромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї", - йдеться у повідомлення.
Крім того, за минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.
Нагадаємо, "Bild" повідомляє, що ЗСУ, ймовірно, готуються до атаки по Кримському мосту. Зокрема, наприкінці минулого тижня українська армія атакувала у Криму російські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер". Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя – ракети ATACMS та Storm Shadow.