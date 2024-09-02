Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки - Deep State

На Донбасі та Курщині тривають бої.
Оновлено мапу бойових дій.
Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State.
Йдеться про те, що сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки.
Ворог окупував Долинівку, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що Курська операція є пунктом плану перемоги України.
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