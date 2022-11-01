Сили оборони знищили 4 ворожі гелікоптери, а окупанти тероризують населення на Херсонщині: зведення Генштабу 1 листопада

Окупанти і далі намагаються утримати захоплені території.

Розпочалась 251 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі намагаються утримати захоплені території та продовжують спроби наступати на Донеччині.

Про це ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Обстріли:

Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію РФ проти України. Росія і далі перекидає окремі підрозділи на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;

на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;

на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Ситуація на фронті:

Окупанти примусово переміщують цивільне населення. В Каховці Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські окупанти обладнують інженерні укріплення та встановлюють мінно-вибухові загородження. В Новочорномор’ї Скадовського району російські військовослужбовці ЗС РФ психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Уражено райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

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Нагадаємо, що ОК "Південь" раніше повідомило про оперативну ситуацію на південному напрямку. Тут основну увагу окупанти зосереджують на обороні та на обстрілах позицій Сил оборони та на населених пунктах.

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